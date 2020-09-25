Нетипичные симптомы надвигающегося инсульта назвали медики

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Онемение и распирающая головная боль могут свидетельствовать о микроинсультах; при первых признаках нужно пройти обследование.

Первые и не всегда очевидные признаки инсульта перечислил медики. Речь идёт о давлении выше 220 миллиметров ртутного столба, онемении языка, слабости в кистях и распирающей головной боли с рвотой. Об этом сообщает порта «Ура.ру» со ссылкой на доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустема Гайфутдинова.

«Давление выше 220 миллиметров ртутного столба, гипертонический криз, локальное нарушение двигательного аппарата, распирающая головная боль с рвотой», — назвал он симптомы микроинсульта.

По данным издания, также может наблюдаться снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах.

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