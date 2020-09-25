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Новосибирские медики прошли обучение по вакцинации от коронавируса

сегодня 16:15

Фото pixabay.com

Медиков Новосибирской области обучили, как правильно работать с вакциной против коронавируса; новая вакцина отличается от прежних не только составом, но и способом введения.

Новая вакцина двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в три недели. У неё особые условия хранения и состав. Об этом в режиме видеоконференции на обучающем семинаре специалисты рассказали врачам городских поликлиник и районных больниц, сообщает пресс-служба Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства НСО

«По каждой новой вакцине обязательно проводится обучение. Всегда возникает много вопросов: как ввести ее в календарь прививок, как совмещать с другими вакцинами, кому можно, кому нельзя, каков уровень безопасности. Эти вопросы всегда очень сильно всех волнуют. Мы по каждой вакцине проводим обучение. Коронавирус – совершенно новая инфекция, большое количество вопросов возникает и у пациентов, и у врачей. Обучение поможет донести до людей объективную информацию. И сам препарат отличается от большинства стандартных вакцин, поэтому мы должны все проговорить, сделать акценты, чтобы медработники были готовы к ее применению», – отметила главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Фото пресс-службы правительства НСО

Вакцина относится к совершенно новому поколению вакцин – векторным. В таких вакцинах в качестве транспорта используются безопасные вирусы, которые не могут размножаться и наносить ущерб организму, чтобы доставить тот антиген – тот белок, к которому должен наработать защиту организм человека.

Как уточнили в региональном минздраве, первыми будут привиты медицинские работники, которые находятся в зоне риска по заражению.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области в сентябре начала расти.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

Правительство Новосибирской области
вакцина
коронавирус

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