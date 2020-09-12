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Новосибирца с проломленным черепом привезли в больницу после застолья в общежитии

сегодня 06:12

Фото pixabay.com

В Новосибирске взят под стражу 44-летний мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своего соседа; потерпевшего привезли в больницу с проломленным черепом.

Уголовное дело возбудили полицейские в отношении 44-летнего новосибирца. Его подозревают в жестоком избиении соседа по общежитию. Потерпевшего привезли в Новосибирскую городскую клиническую больницу № 1 с переломом основания черепа и ушибом головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили и задержали предполагаемого виновника случившегося. Им оказался ранее судимый за кражу и вымогательство сосед пострадавшего.

Полицейские установили, что накануне в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного подозреваемый ударил потерпевшего по голове металлическим прутом, причинив его здоровью тяжкий вред.

Сейчас подозреваемый уже взят под стражу, он дал признательные показания.

Напомним, ранее в Новосибирске толпа подростков избила мужчину.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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