Новый порядок начисления пенсий утвердили в России

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Деньги можно будет получить не только на карту; также изменился порядок начисления пособий.

В России с октября вступают в силу изменения в порядок начисления пенсий и пособий. Теперь их будут переводить только на карту «Мир».

В национальной системе платёжных карт заявили, что с 1 октября все выплаты от пенсионного фонда Российской федерации будут переводить только на карту «Мир». Но есть и исключения. Например, люди смогут получить выплаты наличными или же на банковский счёт, к которому не привязана карта.

Кроме того, только на карту «Мир» будут перечислять единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка; ежемесячные — по уходу за ребёнком, на детей в возрасте от трёх до семи лет, на третьего ребёнка и последующих детей и тому подобные.