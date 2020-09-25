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Новый порядок начисления пенсий утвердили в России

сегодня 17:13

Фото pixabay.com

Деньги можно будет получить не только на карту; также изменился порядок начисления пособий.

В России с октября вступают в силу изменения в порядок начисления пенсий и пособий. Теперь их будут переводить только на карту «Мир».

В национальной системе платёжных карт заявили, что с 1 октября все выплаты от пенсионного фонда Российской федерации будут переводить только на карту «Мир». Но есть и исключения. Например, люди смогут получить выплаты наличными или же на банковский счёт, к которому не привязана карта.

Кроме того, только на карту «Мир» будут перечислять единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка; ежемесячные — по уходу за ребёнком, на детей в возрасте от трёх до семи лет, на третьего ребёнка и последующих детей и тому подобные.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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пенсии

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