О, спорт – ты деньги: Хабиб Нурмагомедов стал одним из самых продаваемых спортсменов мира

Фото: Степан Кулинич / «Коммерсантъ»

Спорт демонстрирует возможности человеческого организма, что связано с высокими доходами чемпионов; Нурмагомедов стал единственным представителем России в списке наиболее продаваемых спортсменов мира.

Хабиб Нурмагомедов, выступающий в ММА, расположился на седьмой строчке мирового рейтинга наиболее продаваемых спортсменов, выпущенного маркетинговым агентством SportsPro. Всего в списке – пятьдесят человек.

Для подсчётов использовалась система оценки по пяти категориям: «влиятельность», «достижения», «актуальность», «резонанс» и «доход». На первом месте – Лионель Месси, играющий в нападении за «Барселону». Всего два очка уступил ему форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, расположившийся на второй строчке. Топ – 3 замыкает Леброн Джеймс, играющий в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Нурмагомедов в рейтинге – единственный россиянин.

Напомним, 27 сентября стало известно, что клуб не отпускает хоккеиста Тарасенко на похороны деда.