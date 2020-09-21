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Обновлены данные о жертвах в Нагорном Карабахе

сегодня 00:31

Фото из социальных сетей

В выходные в Нагорном Карабахе возобновился военный конфликт; сообщается, что погибли больше 10 человек.

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 16 военных. Об этом в воскресенье заявили в вооружённых силах непризнанной республики. Также речь идёт о более 100 раненых военнослужащих.

Как сообщил замминистра обороны НКР Артур Саркисян на брифинге, армянская армия сбила 20 беспилотников, 3 вертолёта, 30 танков и БМП ВС Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Армении с 27 сентября действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. К таким же мерам прибегли власти Азербайджана.

Напомним, ранее сообщалось о 10 жертвах в Карабахе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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