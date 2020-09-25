Пациентам с признаками коронавируса будут делать ещё один анализ

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С 28 сентября пациентов с признаками COVID-19 должны обязательно проверять на грипп; лечить пациентов с коронавирусом и гриппом будут отдельно.

Правила, которым должны следовать больницы во время эпидемии коронавирусной инфекции, теперь касаются лечения пациентов не только с COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа. Новая редакция соответствующего приказа Минздрава вступает в силу 28 сентября.

Пациентам с признаками ОРВИ кроме теста на коронавирус также будут проводить анализы на грипп. До получения результатов больных будут держать в боксах или палатах со шлюзом. Если тест на ковид будет отрицательным, пациента с гриппом переведут в двух- или четырёхместную палату. Если коронавирус подтвердится, пациента отправят лечиться в профильную больницу.

Напомним, в сентябре заболеваемость коронавирусом в России начала расти, увеличилось и число обращений с ОРВИ.