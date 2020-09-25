Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пациентам с признаками коронавируса будут делать ещё один анализ

сегодня 17:00

Фото pixabay.com

С 28 сентября пациентов с признаками COVID-19 должны обязательно проверять на грипп; лечить пациентов с коронавирусом и гриппом будут отдельно.

Правила, которым должны следовать больницы во время эпидемии коронавирусной инфекции, теперь касаются лечения пациентов не только с COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа. Новая редакция соответствующего приказа Минздрава вступает в силу 28 сентября.

Пациентам с признаками ОРВИ кроме теста на коронавирус также будут проводить анализы на грипп. До получения результатов больных будут держать в боксах или палатах со шлюзом. Если тест на ковид будет отрицательным, пациента с гриппом переведут в двух- или четырёхместную палату. Если коронавирус подтвердится, пациента отправят лечиться в профильную больницу.

Напомним, в сентябре заболеваемость коронавирусом в России начала расти, увеличилось и число обращений с ОРВИ.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

грипп
анализы
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

118391
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
38949
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
27477
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22068
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21325
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20797
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября
20381
Чума снова посетила монгольский Алтай