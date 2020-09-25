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Пенсии вырастут более чем на шесть процентов в следующем году

сегодня 15:02

Фото pixabay.com

Пенсии проиндексируют в 2021 году; рост выплат составить более шести процентов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте пенсий в 2021 году. На встрече с членами Совета Федераций он заявил, что выплаты пожилым людям проиндексируют на 6,3 %.

По его словам, это значение в два раза превышает прогнозируемую инфляцию в следующем году.

Ранее Минтруд объявил, что согласно его планам средний размер пенсии по старости составит 17 432 рубля в 2021 году, 18 357 рублей — 2022 году, 19 283 рубля — в 2023 году.

Напомним, стало известно, кому положены две пенсии.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

пенсия
индексация

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