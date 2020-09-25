Пенсии вырастут: озвучен график индексации до 2024 года

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Пенсии ежегодно индексируются в связи с ростом цен и среднемесячной заработной платой; размер надбавки спрогнозировали на четыре года вперёд.

Ежегодно государство прибавляет пожилым людям такой процент, который должен покрыть темпы инфляции.

Первый зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, как по федеральному закону будут индексироваться пенсии в России до 2024 года.

«В этом году пенсии проиндексированы на 6,6-6,7 %, в 2021-м -на 6,3-6,5 %, 2022-м — на 5,9 %, в 2023-2024 годах — на 5,6 %», — сказал Рязанский.

Рост наполняемости Пенсионного фонда России (ПФР) обусловлен ростом белых зарплат в стране, отметил парламентарий. «Чем меньше будет серых зарплат, тем благополучнее будет Пенсионный фонд», — добавил он.

Напомним, с 1 октября пособия и пенсии будут переводить на карты «МИР».