Первый снег в Новосибирске выпадет уже в сентябре
Фото pixabay.com
Новосибирцы готовятся к заморозкам; дата первого снега становится все ближе.
Синоптики прогнозируют, что первый снег выпадет в Новосибирске уже в сентябре. Об этом свидетельствуют данные сервиса gismeteo.
В среду, 30 сентября, ночью выпадет снег. Температура воздуха при этом составит -1... -2 градуса. Днем потеплеет до +8 градусов.
Ветер будет слабым: его скорость будет 4-8 м/с.
В следующий раз снег ожидают 8, 10 и 11 октября.
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