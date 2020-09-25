Первый снег в Новосибирске выпадет уже в сентябре

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Новосибирцы готовятся к заморозкам; дата первого снега становится все ближе.

Синоптики прогнозируют, что первый снег выпадет в Новосибирске уже в сентябре. Об этом свидетельствуют данные сервиса gismeteo.

В среду, 30 сентября, ночью выпадет снег. Температура воздуха при этом составит -1... -2 градуса. Днем потеплеет до +8 градусов.

Ветер будет слабым: его скорость будет 4-8 м/с.

В следующий раз снег ожидают 8, 10 и 11 октября.