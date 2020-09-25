Почти 100 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

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В России 95 образовательных учреждений ушли на удалёнку из-за случаев коронавируса; об этом заявили в министерстве просвещения.

В настоящее время на дистанционный формат работы в России переведены 95 школ. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Мы ведём ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95»,— сказал Глушко в интервью ТАСС.

По словам чиновника, число школ, переходящих на дистанционную работу, растёт «очень незначительно».

«Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин»,— сказал Дмитрий Глушко.

Напомним, 26 сентября в Госдуме не исключили перехода школ на удалёнку из-за коронавируса.