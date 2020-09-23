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Подросток из Новосибирской области пропал в омской деревне – его ищут уже два месяца

сегодня 15:09

Фото из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Омские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту исчезновения 17-летнего Виталия Некрасова; парень приехал из Новосибирской области к бабушке и пропал.

Уже почти два месяца продолжаются поиски 17-летнего Виталия Некрасова, который 3 августа пропал в Омской области. За информацию о его местонахождении обещано вознаграждение. Об этом сообщает новосибирский Следком.

По данным правоохранителей, Виталий приехал в омскую деревню к бабушке из Новосибирска. В один из дней он вышел из дома и больше не появлялся.

«На вид пропавшему юноше 16-17 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, сутулый. Волосы прямые, короткие. Спинка носа вогнутая. Зрение слабое (на момент ухода был без очков)», — рассказали следователи.

Как уточнили в ведомстве, граждан, располагающих сведениями о разыскиваемом, просят позвонить по телефону доверия следственного управления СК РФ по Омской области с коротким номером 123 или в полицию по телефону 02.

«Гражданам, предоставившим значимую для следствия информацию о месте нахождения ребёнка, будет выплачено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в СКР.

Напомним, в сентябре в Сибири пропал 11-летний подросток.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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