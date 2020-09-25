Погибли трое: в Новосибирской области причиной нескольких смертельных пожаров стало курение

Фотографии ГУ МЧС России по Новосибирской области

Всего за минувшие выходные ликвидировано 39 пожаров; три человека погибли, ещё один получил травму в пожарах, предположительная причина которых — неосторожность при курении.

За минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 39 пожаров в Новосибирской области. Большинство из них происходили в жилых домах. Дознаватели МЧС России отмечают, что в четырёх случаях предположительно из-за неосторожности при курении, на пожарах погибли три человека и ещё один получил травму.

Так, утром 26 сентября произошёл пожар с эвакуацией людей в городе Обь. На момент прибытия пожарных расчётов из подъезда пятиэтажного дома шёл дым. Личным составом дежурного караула при помощи спасательных устройств по лестничным маршам были спасены два человека и еще 12 граждан, в том числе двое детей, эвакуировались самостоятельно. В результате пожара огнем повреждены мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

В этот же день в селе Орловское Убинского района на улице Зелёная пожарным МЧС России удалось не допустить распространение огня на соседние дома и через десять минут после прибытия ликвидировать открытое горение. Огнём были повреждены частный жилой дом на двух хозяев по всей площади и две веранды, произошло обрушение крыши дома. Ликвидация пожара осложнялась поздним обнаружением и удалённостью ближайшей пожарной части от места происшествия. В ходе разбора завалов были обнаружены два человека без признаков жизни.

В населённом пункте Малая Томка Маслянинского района на улице Центральная в результате пожара в частном жилом доме погиб мужчина. Через две минуты после поступления сигнала, первой на место прибыла добровольная пожарная команда. Спустя три минуты уже совместно с профессиональными пожарными удалось ликвидировать открытое горение, а ещё через пять минут была объявлена полная ликвидация пожара.

В воскресенье в 12:22 спасатели тушили пожар в десятиэтажном доме по улице Тихвинская в Ленинском районе Новосибирска. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна на 10 этаже шёл дым. Специалисты газодымозащитной службы из горящей квартиры эвакуировали мужчину, которого госпитализировали в ожоговый центр.

Вместе с тем специалисты МЧС России и Следственного комитета продолжают устанавливать все обстоятельства крупного пожара с гибелью двоих человек, произошедшего 27 сентября в Новосибирске в доме по улице Грекова.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает, что нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от неё может загореться одежда или мебель.

Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Ни в коем случае нельзя курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут также спровоцировать пожар.

При возникновении пожара необходимо немедленно звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112. Набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов.

Напомним, вчера было опубликовано видео страшного пожара на улице Грекова.