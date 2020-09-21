Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Погода в Новосибирске на 28 сентября: последний день перед первым снегом

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ожидается резкое похолодание; сегодня будет последний день перед ливнями и снегом.

В понедельник, 28 сентября, в Новосибирске будет облачно. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, сегодня не ожидается усиления ветра. Температура воздуха не опустится ниже +11 градусов днём.

Стоит отметить, что синоптики обещают резкое ухудшение погоды уже во вторник — возможен сильный ливень. А в среду, 30 сентября, ожидается небольшой снег.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

114616
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
38838
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
24683
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
21944
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21142
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
19867
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября
19725
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают