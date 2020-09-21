Погода в Новосибирске на 28 сентября: последний день перед первым снегом

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ожидается резкое похолодание; сегодня будет последний день перед ливнями и снегом.

В понедельник, 28 сентября, в Новосибирске будет облачно. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, сегодня не ожидается усиления ветра. Температура воздуха не опустится ниже +11 градусов днём.

Стоит отметить, что синоптики обещают резкое ухудшение погоды уже во вторник — возможен сильный ливень. А в среду, 30 сентября, ожидается небольшой снег.