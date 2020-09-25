Пособие 10000: каким регионам перечислят деньги на поддержку многодетных семей

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Семьям, в которых родился третий ребенок, положено отдельное пособие; Мишустин утвердил список регионов, которые будут получать финансовую помощь.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил полный список регионов, которые в 2021 году будут получать финансовую помощь для выплаты пособий на третьего ребёнка. Список из 76 субъектов федерации опубликован на сайте правительства.

«На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет», — говорится в заявлении.

Как ранее писал Сиб.фм, пособие на третьего и последующего ребёнка в среднем составит около 10,4 тысяч рублей.

Напомним, стало известно, как получать деньги без оформления карты «МИР».