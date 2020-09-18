Пособие 10000: каким семьям не положена выплата

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Некоторые семьи получают пособие в 10 тысяч рублей; на выплату данной помощи направлены дополнительные средства.

В России 517 тысяч семей получают пособие на третьего и последующего ребёнка. Кабмин принял решение о дополнительном финансировании восьми регионов, чтобы они смогли выплачивать данную помощь. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Восемь регионов получат 1,73 млрд рублей для выплат пособия на третьего ребёнка. В их числе: Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ.

В среднем размер пособия составляет около 10,4 тысяч рублей. Его начисляют до достижения ребёнком трёх лет.

Напомним, некоторым семьям пришлось брать кредит, чтобы собрать ребёнка в школу.