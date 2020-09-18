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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие 10000: каким семьям не положена выплата

сегодня 18:00

Фото pixabay.com

Некоторые семьи получают пособие в 10 тысяч рублей; на выплату данной помощи направлены дополнительные средства.

В России 517 тысяч семей получают пособие на третьего и последующего ребёнка. Кабмин принял решение о дополнительном финансировании восьми регионов, чтобы они смогли выплачивать данную помощь. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Восемь регионов получат 1,73 млрд рублей для выплат пособия на третьего ребёнка. В их числе: Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ.

В среднем размер пособия составляет около 10,4 тысяч рублей. Его начисляют до достижения ребёнком трёх лет.

Напомним, некоторым семьям пришлось брать кредит, чтобы собрать ребёнка в школу.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

выплаты
пособия
детские пособия

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