Пособие 10000: кто получит деньги на детей

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Многодетным семьям положено отдельное пособие; дополнительные средства направлены в 36 регионов.

Кабинет министров выделил дополнительные средства на выплату пособий семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Об этом говорится на сайте правительства.

Распоряжение о переводе 2,58 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дополнительные средства понадобились из-за обновления числа получателей пособия.

Деньги поступят в 36 регионов. Всего в 2020 году на выплату данного пособия потратят 50,16 млрд рублей.

Выплату переводят до достижения ребёнком трёх лет. В 2019 году размер пособия составил 10,4 тысячи рублей.

Напомним, почти 100 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

