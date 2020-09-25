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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие 10000: кто получит деньги на детей

сегодня 15:47

Фото pixabay.com

Многодетным семьям положено отдельное пособие; дополнительные средства направлены в 36 регионов.

Кабинет министров выделил дополнительные средства на выплату пособий семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Об этом говорится на сайте правительства.

Распоряжение о переводе 2,58 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дополнительные средства понадобились из-за обновления числа получателей пособия.

Деньги поступят в 36 регионов. Всего в 2020 году на выплату данного пособия потратят 50,16 млрд рублей.

Выплату переводят до достижения ребёнком трёх лет. В 2019 году размер пособия составил 10,4 тысячи рублей.

Напомним, почти 100 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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детские пособия

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