Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пособие 10000: многодетным семьям раздадут 50 миллиардов

сегодня 08:00

Фото pixabay.com

Многодетные семьи получают отдельное пособие; деньги платят до достижения младшим ребёнком трёх лет.

В 2020 году на выплату пособий малоимущим многодетным семьям потратят 50,16 млрд рублей. Об этом говорится на сайте правительства.

В связи с увеличением списка получателей выплат кабинет министров выделил дополнительные средства 36 регионам. Распоряжение о переводе 2,58 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пособие на третьего и последующего ребёнка положено малоимущим семьям. В каждом регионе точная сумма выплат разная в зависимости от величины МРОТ. В средний размер пособия составил 10,4 тысячи рублей.

Напомним, почти 100 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

пособия
детские пособия
детские выплаты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120605
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39068
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30287
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22633
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22193
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21490
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20922
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября