Пособие 10000: многодетным семьям раздадут 50 миллиардов

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Многодетные семьи получают отдельное пособие; деньги платят до достижения младшим ребёнком трёх лет.

В 2020 году на выплату пособий малоимущим многодетным семьям потратят 50,16 млрд рублей. Об этом говорится на сайте правительства.

В связи с увеличением списка получателей выплат кабинет министров выделил дополнительные средства 36 регионам. Распоряжение о переводе 2,58 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пособие на третьего и последующего ребёнка положено малоимущим семьям. В каждом регионе точная сумма выплат разная в зависимости от величины МРОТ. В средний размер пособия составил 10,4 тысячи рублей.

Напомним, почти 100 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.