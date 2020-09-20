Пособие 10000: родители получат новые выплаты на детей

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Кабмин выделил более 4 млрд рублей на детские выплаты; поддержку от государства получат многодетные семьи с детьми до трёх лет.

Более чем в 35 регионов направлены дополнительные средства на выплату детских пособий, которые положены многодетным малоимущим семьям. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги будут платить малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Пособие будут переводить, пока малышу не исполнится три года.

Размер выплаты в каждом регионе будет разным в зависимости от прожиточного детского минимума. В среднем размер выплаты в 2019 году составил 10,4 тысячи рублей.

На перечисления пособий были направлены дополнительные 4,31 млрд рублей.

Напомним, 30 сентября закончится срок подачи заявлений на путинские выплаты.