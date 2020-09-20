Пособие 10000: родители получат новые выплаты на детей
Фото pixabay.com
Кабмин выделил более 4 млрд рублей на детские выплаты; поддержку от государства получат многодетные семьи с детьми до трёх лет.
Более чем в 35 регионов направлены дополнительные средства на выплату детских пособий, которые положены многодетным малоимущим семьям. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Деньги будут платить малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Пособие будут переводить, пока малышу не исполнится три года.
Размер выплаты в каждом регионе будет разным в зависимости от прожиточного детского минимума. В среднем размер выплаты в 2019 году составил 10,4 тысячи рублей.
На перечисления пособий были направлены дополнительные 4,31 млрд рублей.
Напомним, 30 сентября закончится срок подачи заявлений на путинские выплаты.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают