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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие 10000: родители получат новые выплаты на детей

сегодня 10:00

Фото pixabay.com

Кабмин выделил более 4 млрд рублей на детские выплаты; поддержку от государства получат многодетные семьи с детьми до трёх лет.

Более чем в 35 регионов направлены дополнительные средства на выплату детских пособий, которые положены многодетным малоимущим семьям. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги будут платить малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Пособие будут переводить, пока малышу не исполнится три года.

Размер выплаты в каждом регионе будет разным в зависимости от прожиточного детского минимума. В среднем размер выплаты в 2019 году составил 10,4 тысячи рублей.

На перечисления пособий были направлены дополнительные 4,31 млрд рублей.

Напомним, 30 сентября закончится срок подачи заявлений на путинские выплаты.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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детские пособия
детские выплаты

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