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Пособие на детей от 3 до 7 лет: как получать деньги без оформления карты «МИР»

сегодня 09:58

Фото pixabay.com

Детские пособия и пенсии с 1 октября будут зачисляться по-новому; некоторые получатели могут не переходить на карту «МИР».

Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет может перечисляться на банковский счёт, не привязанный к какой-либо карте, то есть на сберкнижку. Чтобы получать пособие именно таким способом, укажите в заявлении о назначении пособия нужные вам реквизиты.

Если пособие уже начислено и перечисляется по другим реквизитам, нужно сообщить сотрудникам соцзащиты о предпочтительном способе перечисления. В таком случае карта «МИР» не понадобится.

Напомним, с 1 октября в России также будет увеличен размер МРОТ.

Автор:
Олеся Сметанникова

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