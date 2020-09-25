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Пособие на детей с 3 до 7 лет: в каких числах деньги перечислят в октябре

сегодня 10:54

Фото pixabay.com

С 1 октября получать пособия и пенсии россияне будут по-новому; переход на карту «МИР» не должен сказаться на графике перечисления выплат.

Сроки выплаты пособия на ребенка от 3 до 7 лет устанавливаются в региональных регламентах по назначению выплаты. В большинстве регионов это период с 26 по 5 число месяца, следующего за месяцем назначения пособия (при первом получении) и в дальнейшем в этих числах.

Пособие с 1 октября перечисляется на карту «Мир», почтовым переводом или на банковский счёт, не привязанный к картам иных, кроме карты «Мир», платёжных систем (сберкнижка).

Напомним, есть способ получать детские пособия после 1 октября и без оформления карты «МИР».

Автор:
Олеся Сметанникова

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