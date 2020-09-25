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Правила сдачи ЕГЭ могут изменить в России

сегодня 15:40

PIXABAY.COM

Изменения могут вступить в силу уже в следующем году; сейчас ведется сбор и обсуждение предложений.

В России могут измениться правила сдачи ЕГЭ. Такие данные приводит пресс-служба Рособрнадзора.

По итогам сдачи ЕГЭ в 2020 году в ведомство поступили предложения о сохранении сдачи единого государственного экзамена только для тех выпускников, которые намерены поступать в высшие учебные заведения.

В настоящее время Рособрнадзор ведет сбор предложений о совершенствовании системы сдачи экзамена на будущий год. Их можно направить на адрес электронной почты ведомства до 1сентября.

В настоящее время уже поступили предложения, касающиеся части видеонаблюдения в пунктах сдачи экзамена.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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