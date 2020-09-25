Предзаказ консолей PlayStation 5 и Xbox Series S/X доступен в «Ситилинк»

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В одной из крупнейших сетей бытовой техники и электроники «Ситилинк» стартовал предзаказ консолей Sony PlayStation 5 Ultra HD Blue Ray/ Digital edition и Xbox Series X/S.

Для оформления предзаказа необходимо быть зарегистрированным на сайте ритейлера, заполнить онлайн-форму контактной информацией и осуществить онлайн-платеж со 100% предоплатой. Дата и способ доставки заказа согласовываются отдельно с оператором call-центра накануне старта продаж. Предзаказ консолей доступен для физических лиц во всех городах присутствия ритейлера.

Стоимость полной версии игровой приставки PlayStation 5 Ultra HD Blue Ray по предзаказу составит 45 999 рублей. Версию PlayStation 5 Digital edition без оптического привода Ultra HD Blu-Ray Disc Drive можно приобрести за 37 999 рублей. Срок получения товаров по предзаказу ограничен и составляет 10 календарных дней с даты официального старта продаж (19.11.2020).

«В этом году мы наблюдаем у покупателей повышенный интерес к консолям. За 9 месяцев продажи игровых приставок выросли в 2 раза в количестве реализованных единиц по отношению к прошлому году, – рассказал руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. – Выход консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series S/X одни из самых ожидаемых событий игровой индустрии. Мы хотели дать возможность фанатам быть уверенными, что они смогут приобрести приставки сразу после официального старта продаж, поэтому организовали предзаказ на все модели ведущих игроков рынка консолей».

Игровая приставка Xbox series X доступна по стоимости 45 590 рублей. Облегченную модель Xbox series S можно приобрести за 26 990 рублей. Срок получения товаров по предзаказу ограничен и составляет 10 календарных дней с даты официального старта продаж (10. 11.2020).

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)

2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight