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«Престарелый павиан»: подписчики новосибирского певца Мити Фомина устали от его голых фото

сегодня 09:12

Фото instagram.com/mf_agent

Митя Фомин любит провоцировать поклонников эротическими фотографиями; часть подписчиков отметила, что артист находится в прекрасной физической форме, а другая заявила, что устала от обнажёнки.

Певец Митя Фомин продолжает выкладывать обнажённые фотографии на своей странице в Instagram. Большинство поклонников оценили эротический снимок артиста.

На фотографии Фомин прикрылся прозрачной шторкой, однако силуэт его фигуры хорошо заметен. Снимок артист подписал стихами песни Жанны Агузаровой «Верю я».

Мнение подписчиков относительно фотографий певца разделилось: «Престарелый павиан», «А ты красавчик, как всегда», «Опять за старое», «Митька. Что за эротика. Развратник».

Напомним, новосибирский певец Митя Фомин оценил голых актрис.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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