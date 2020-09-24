Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Пришла к согласию со своим телом»: Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения

сегодня 17:11

Фото instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова раскрыла секрет своего похудения; телеведущая не изнуряет себя диетами.

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что ей удалось похудеть, придерживаясь четырёх правил. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

По словам Чеховой, нужно придерживаться четырёх принципов, чтобы похудеть: заниматься спортом, правильно питаться, понимать своё тело и здоровье.

Телеведущая подчеркнула, что тип тела зависит от нашей личности. По её мнению, нужно заботиться о здоровье изнутри, не зацикливаться на внешнем виде.

Чехова отметила, что ей удалось сбросить 25 килограмм после того, как она перестала изнурять себя диетами и пришла в согласие со своим телом.

Напомним, врач-диетолог назвала продукт для улучшения сна и профилактики рака.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

здоровье
шоу-бизнес
диета

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

118403
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
38950
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
27507
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22068
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21326
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20798
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября
20384
Чума снова посетила монгольский Алтай