«Пришла к согласию со своим телом»: Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения

Фото instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова раскрыла секрет своего похудения; телеведущая не изнуряет себя диетами.

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что ей удалось похудеть, придерживаясь четырёх правил. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

По словам Чеховой, нужно придерживаться четырёх принципов, чтобы похудеть: заниматься спортом, правильно питаться, понимать своё тело и здоровье.

Телеведущая подчеркнула, что тип тела зависит от нашей личности. По её мнению, нужно заботиться о здоровье изнутри, не зацикливаться на внешнем виде.

Чехова отметила, что ей удалось сбросить 25 килограмм после того, как она перестала изнурять себя диетами и пришла в согласие со своим телом.

Напомним, врач-диетолог назвала продукт для улучшения сна и профилактики рака.