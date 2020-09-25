Продукты для долголетия назвали учёные
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Учёные рекомендуют употреблять нежирный йогурт на завтрак; по мнению специалистов, грамотно сбалансированный рацион способствует долголетию.
Британские учёные назвали продукты, которые способствуют долголетию. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Express.
В первую очередь учёные рекомендовали есть на завтрак нежирный йогурт. Также они посоветовали добавлять в рацион орехи, цельнозерновые крупы, рыбу, морепродукты. По их мнению, правильное питание нужно совмещать с разумными физическими нагрузками.
Специалисты отмечают, что за счёт правильного питания можно существенно продлить жизнь. Так, например, ожирение и лишний вес вызывают ишемическую болезнь сердца и диабет, а при сбалансированном рационе этих и других болезней можно избежать.
По мнению учёных, также важно периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. Диету лучше совмещать с регулярными физическими нагрузками.
Напомним, диетолог назвал продукты, способные остановить облысение и ускорить рост волос.
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