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Продукты для долголетия назвали учёные

сегодня 17:00

Фото pixabay.com

Учёные рекомендуют употреблять нежирный йогурт на завтрак; по мнению специалистов, грамотно сбалансированный рацион способствует долголетию.

Британские учёные назвали продукты, которые способствуют долголетию. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Express.

В первую очередь учёные рекомендовали есть на завтрак нежирный йогурт. Также они посоветовали добавлять в рацион орехи, цельнозерновые крупы, рыбу, морепродукты. По их мнению, правильное питание нужно совмещать с разумными физическими нагрузками.

Специалисты отмечают, что за счёт правильного питания можно существенно продлить жизнь. Так, например, ожирение и лишний вес вызывают ишемическую болезнь сердца и диабет, а при сбалансированном рационе этих и других болезней можно избежать.

По мнению учёных, также важно периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. Диету лучше совмещать с регулярными физическими нагрузками.

Напомним, диетолог назвал продукты, способные остановить облысение и ускорить рост волос.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
диета

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