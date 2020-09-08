Психологи узнали, как можно помочь жертвам теорий заговоров

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Конспирология просто объясняет сложные вещи; вера в теории заговоров не так уж невинна и безопасна.

Американцы не были на Луне; правительства скрывают присутствие инопланетян на Земле; настоящую историю человечества фальсифицировали – эти и другие теории заговоров овладевают сознанием миллионов людей. The Guardian публикует рекомендации психологов о том, как правильно вести себя с теми, кто разделяет теории заговоров, а при случае – помочь им. Главное – не пытаться апеллировать к объективной реальности, именно такие отсылки будут вызвать недоверие и даже агрессию у тех, кто верит конспирологам.

Основная психологическая причина обращения к теории заговоров – поиск общения, контактов, желание примкнуть к группе. Поэтому достаточно действенным будет интенсификация общения с родными и знакомыми, кто начинает склоняться к конспирологии.

Не рекомендуется распространение конспирологического контента даже с целью критики или высмеивания. В крайнем случае, пересказать собственными словами. Не надо ступать с конспирологами в публичную дискуссию, она только укрепит их в собственных заблуждениях и мотивирует к поиску новых «доказательств». Гораздо важнее прибегнуть к сомнению, задавать вопросы и стимулировать критическое мышление собеседника. И – не публично, а в переписке или личном разговоре.

Часто сторонники теорий заговоров руководствуются интересами общества, как они их понимают, «защищая» социум от происков тёмных сил. Психологи рекомендуют поощрять желание поступать правильно у конспирологов, но помогать перенаправить энергию в иное русло.

И нужно набраться терпения – развенчание теорий заговоров требует много времени.

Напомним, 8 сентября Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по обращению к психологам.