Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

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Российский президент выступил с обращением к нации в начале расширенного заседания госсовета; Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена.

Борьба с коронавирусом в России ещё не закончена. С таким заявлением в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета 28 сентября выступил президент Владимир Путин. Перед началом мероприятия глава государства обратился к нации.

«Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья», — подчеркнул он.

Путин сказал, что «нельзя терять бдительность». Глава государства призвал внимательно относиться к безопасности себя и окружающих, чтобы не возникло необходимости возвращаться к карантинным мерам, которые были приняты в моменты пиковой заболеваемости.

Прямую трансляцию заседания госсовета можно посмотреть здесь.