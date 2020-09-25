Путин проведёт заседание президиума Госсовета: где и во сколько смотреть

Фото с сайта kremlin.ru

Президиум Госсовета проведёт сегодня, 28 сентября, президент России Владимир Путин; главная тема обсуждения – реализация нацпроектов.

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдёт сегодня, 28 сентября, в Москве под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что будет организована видеоконференцсвязь с регионами.



Ранее анонсировалось, что в ходе Госсовета будут обсуждаться планы по реализации национальных проектов с учётом текущей экономической ситуации.

Как отметил президент на встрече с избранными глава субъектов, из-за пандемии коронавируса «готовятся уточнения по конкретным параметрам работы». Путин добавил, что мнения регионов крайне важны, поскольку основная масса мероприятий реализуется на местах.

Трансляцию заседания Госсовета проведёт телеканал «Россия 24». Начало заседания в 16:00 по московскому времени и в 20:00 — по новосибирскому.

Напомним, накануне Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Армении Пашиняном.