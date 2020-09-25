Пять советов по защите от коронавируса дал врач
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Отоларинголог дал россиянам советы, как защититься от коронавируса; их всего пять.
Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъёма заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он рассказал в интервью Sputnik.
По словам врача с приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости.
«Вирусы активно разрушаются, если мы пьём много жидкости — они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся», — порекомендовал врач.
Также следует обеспечить организм достаточным количеством витамина С. Он содержится во многих фруктах, например, цитрусовых и киви, а также в имбире и квашеной капусте.
Кроме того, содержащие витамин C фрукты — лимон, лайм, грейпфрут — можно добавлять в чай, тогда получится двойная польза.
Врач посоветовал добавлять в кувшин воды пол-лимона и употреблять получившийся напиток небольшими глотками между приёмами пищи.
Лор добавил, что рацион должен содержать достаточное количество зелени, так как помимо обеспечения организма витаминами это поможет очистить желудочно-кишечный тракт.
В случае появления первых признаков недомогания или простудного заболевания стоит обратиться к специалистам, заключил Зайцев.
«Не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет», — подытожил он.
Напомним, новосибирский «Вектор» пообещал выпустить вакцину от коронавируса уже в ноябре.
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