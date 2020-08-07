Раковый рост: главный онколог Новосибирской области – о том, почему пациентов с опухолями всё больше

Скриншот прямого эфира из группы «Минздрав Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте»

На сегодняшний день в Новосибирской области 83 тысячи пациентов имеют онкологические заболевания; чаще всего пациенты сталкиваются с раком кожи, лёгкого и молочной железы, а также колоректальным раком.

Небольшой, но стабильный прирост выявленных случаев рака наблюдается в Новосибирской области не первый год. В регионах СФО и по России в целом ситуация аналогичная. Главный онколог региона Вадим Захаров объясняет такую тенденцию широкомасштабной диспансеризацией жителей — чем больше ищешь, тем больше находишь, — а также общим старением населения.

«Вопреки расхожему мнению о том, что в России невысокая продолжительность жизни, статистика говорит об обратном. Люди стали более внимательно относиться к своему здоровью и, соответственно, жить дольше. При этом нужно понимать, что онкологические заболевания — это чаще всего проблемы возрастных, а не молодых пациентов», — рассказал Захаров во время прямого эфира, запись которого размещена в официальном аккаунте регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

По словам главного онколога региона, именно возрастной маркер является ключевым при обследовании пациентов. Пятьдесят плюс — повод пройти комплексное обследование у специалистов, причём не обязательно делать МРТ, КТ и другие глубинные исследования. УЗИ молочных желез, органов малого таза и рентген лёгких тоже не дадут пропустить болезнь.

В группе риска также и пациенты, чьи родственники сталкивались с опухолями. Как правило, по наследству передаются рак толстой кишки, молочной железы, яичников или желудка.

«Конечно, полезно знать свои потенциально наследственные проблемы. Так можно остановить проблему на самой ранней стадии.

Но зарождать в себе онкофобии и жить в страхе, что вот-вот что-то случится, не нужно.

По достижении определённого возраста необходимо обследоваться раз в год, при нахождении в группе риска — а это, например, диабет или ожирение — раз в полгода», — отметил доктор.

Кроме онкофобий есть и другая крайность — когда человек полностью игнорирует вопросы, связанные со здоровьем.

«Профилактика, диспансеризация — это не формальность, а реальный шанс спасти свою жизнь, поэтому сегодня идеология всех онкологов акцентирована на раннем выявлении опухолей», — подчеркнул Захаров.

Он объяснил, что нередко пациенты избегают похода к врачам, полагая, что без симптомов не обойдётся и «опухоль сама подскажет» и проявит себя.

«К сожалению, к тому моменту, когда появляются симптомы — боли или кровотечения, затруднённое дыхание, — уже поздно. Как правило, речь идёт уже о 3-й стадии рака», — сказал Вадим Захаров.

Сегодня в Новосибирской области 83 тысячи жителей состоят на учёте из-за онкозаболеваний.

По сути, на каждые 100 тысяч населения приходится 464 случая рака. При этом чаще всего встречается рак кожи.

«На втором месте, если брать мужчин, то это рак лёгкого, у женщин — опухоли в молочной железе и органах малого таза. Третье место по распространённости — колоректальный рак», — добавил онколог.

Вадим Захаров отметил, что в Новосибирской области ежегодно растёт показатель так называемой пятилетней выживаемости. В регионе от почти достиг отметки в 60 %. Во многих случаях преодоление пятилетнего рубежа после выявления онкологии говорит о полном выздоровлении человека.

Напомним, ранее в Новосибирске прошла уникальная фотовыставка, героинями которой стали победившие рак женщины.