Расширенное заседание госсовета: онлайн-трансляция выступления Путина 28 сентября
Фото kremlin.ru
Президент России сегодня проводит расширенное заседание президиума Государственного совета; Путин попросил глав регионов не откладывать решение текущих задач.
Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета. Оно началось сегодня, 28 сентября.
В ходе заседания с докладами выступят главы российских регионов, будет вестись обсуждение текущих задач, а также отчёт о реализации нацпроектов в условиях эпидемии. Путин обратился к россиянам и подчеркнул важностью соблюдения мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.
Прямая трансляция доступна ниже:
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