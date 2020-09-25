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Расширенное заседание госсовета: онлайн-трансляция выступления Путина 28 сентября

вчера 23:42

Фото kremlin.ru

Президент России сегодня проводит расширенное заседание президиума Государственного совета; Путин попросил глав регионов не откладывать решение текущих задач.

Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета. Оно началось сегодня, 28 сентября.

В ходе заседания с докладами выступят главы российских регионов, будет вестись обсуждение текущих задач, а также отчёт о реализации нацпроектов в условиях эпидемии. Путин обратился к россиянам и подчеркнул важностью соблюдения мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Прямая трансляция доступна ниже:

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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