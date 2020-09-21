Речной гигант: рыбак выловил щуку, которая едва помещается у него в руках

Фото: Александр Меркульцев

Самарец поймал метрового речного гиганта; об этом рыбак рассказал в социальных сетях.

Сегодня, 26 сентября, в одном из пабликов ВКонтакте житель Самары поделился снимками с гигантской щукой, которую ему удалось поймать.



- Думаю, в жизни такое может произойти всего лишь один раз! Трофейная щука на 13,5 кг и 98 см от носа до кончика хвоста, 87 — тушка, — делится впечатлениями рыбак.



Многие единомышленники в комментариях позавидовали самарцу, посчитав, однако, что он приврал о весе подводного жителя, пишет sova.info. Другие же удильщики искренне порадовались за обладателя речного гиганта.

Напомним, накануне жительница Новосибирска выловила огромного сазана.