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Речной гигант: рыбак выловил щуку, которая едва помещается у него в руках

сегодня 01:34

Фото: Александр Меркульцев

Самарец поймал метрового речного гиганта; об этом рыбак рассказал в социальных сетях.

Сегодня, 26 сентября, в одном из пабликов ВКонтакте житель Самары поделился снимками с гигантской щукой, которую ему удалось поймать.

- Думаю, в жизни такое может произойти всего лишь один раз! Трофейная щука на 13,5 кг и 98 см от носа до кончика хвоста, 87 — тушка, — делится впечатлениями рыбак.

Многие единомышленники в комментариях позавидовали самарцу, посчитав, однако, что он приврал о весе подводного жителя, пишет sova.info. Другие же удильщики искренне порадовались за обладателя речного гиганта.

Напомним, накануне жительница Новосибирска выловила огромного сазана.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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