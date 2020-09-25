Речной монстр: новосибирец поймал 10-килограммовую щуку

Фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте»

Огромную щуку в Оби выловил житель Новосибирской области; рыба весит более 10 килограмм.

В Новосибирской области рыбак поймал большую рыбу. Об этом мужчина рассказал в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Новосибирской области рыбачил в Сузунском районе.

«Сузунский район,10 кг ,с небольшим. Колебалка незацеп,в золоте, спин Шимано аливио ,DX270 medium, катушка Шимано аливио 2500, с задачей справилась. Всем добра», — написал рыбак Дмитрий Ваньков.

Напомним, на выходных сибирячка выловила огромного сазана.