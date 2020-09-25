Речной монстр: новосибирец поймал 10-килограммовую щуку
Фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте»
Огромную щуку в Оби выловил житель Новосибирской области; рыба весит более 10 килограмм.
В Новосибирской области рыбак поймал большую рыбу. Об этом мужчина рассказал в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».
Житель Новосибирской области рыбачил в Сузунском районе.
«Сузунский район,10 кг ,с небольшим. Колебалка незацеп,в золоте, спин Шимано аливио ,DX270 medium, катушка Шимано аливио 2500, с задачей справилась. Всем добра», — написал рыбак Дмитрий Ваньков.
Напомним, на выходных сибирячка выловила огромного сазана.
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