Ревновал и не виделся с дочкой: новосибирец пойдёт под суд за убийство бывшей сожительницы

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У расставшейся пары в Новосибирске были разногласия из-за ребёнка; мужчину обвиняют в убийстве женщины.

В суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Советского района города Новосибирска, который обвиняется в убийстве своей экс-сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в октябре 2015 года обвиняемый встретился на набережной реки Обь в Советском районе со своей бывшей сожительницей. Во время прогулки они начали ругаться из-за того, что убитая запрещала ему общаться с их общей дочерью. Также обвиняемый подозревал женщину в измене.

«Под надуманным предлогом обвиняемый предложил потерпевшей проследовать с ним на безлюдный участок местности, на что последняя согласилась. Сразу после этого он с силой ударил женщину по лицу, она потеряла равновесие и упала. Когда последняя попыталась встать, обвиняемый нанёс ей удар по голове, отчего женщина вновь упала, ударившись затылком об находящиеся рядом камни. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении.

Чтобы спрятать тело, обвиняемый привязал к телу женщины камень и отнёс в воду.

Напомним, стали известны основные версии убийства жены главврача Искитимской центральной городской больницы.