Роспотребнадзор: коронавирус в России ослабевает
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Александр Горелов заявил, что COVID-19 ослабевает по мере распространения; специалист считает, что России не нужно готовиться к пессимистичному сценарию.
По мере распространения коронавирусной инфекции вирус постепенно ослабевает. Об этом заявил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает «РИА Новости».
По мнению Горелова, такая тенденция снижает вероятность пессимистичного сценария развития ситуации с пандемией.
«Я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что всё-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает», — подчеркнул Горелов.
Напомним, сегодня учёные дали прогноз по выходу России на плато по заболеваемости COVID-19.
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