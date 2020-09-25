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С 1 октября регистрировать браки в России будут по-новому

сегодня 12:59

Фото pixabay.com

Дату регистрации брака жених и невеста теперь могут выбирать самостоятельно; новые правила регистрации брака начнут действовать с октября 2020 года.

С 1 октября начинает действовать закон, в соответствии с которым гражданам, вступающим в брак, предоставляется возможность выбора даты и времени государственной регистрации заключения брака.

Однако выбрать дату свадьбы можно с соблюдением ряда условий: не ранее месяца и не позднее года со дня подачи заявления о вступлении в брак. Кроме того, дату и время бракосочетания можно выбирать самостоятельно, но в предложенных ЗАГСом интервалах.

Напомним, с 1 октября в России начнут действовать и другие новшества.

Автор:
Олеся Сметанникова

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