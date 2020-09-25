С начала учебного года коронавирусом заболели 93 новосибирских школьника

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В правительстве Новосибирской области раскрыли данные по коронавирусу в школах; с 1 сентября вирус нашли в 62 образовательных учреждениях.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что с 1 сентября по 27 сентября 2020 года в регионе выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди учеников в 62 общеобразовательных организациях.

По состоянию на вечер 27 сентября, на контроле остаётся 77 школьников в 54 школах. 69 классов переведены на дистанционное обучение.

В министерстве образования также сообщили, что с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций.

Две школы полностью ушли на карантин в Болотнинском районе. Также приостановлена деятельность трёх сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63. Частично приостановлена деятельность 35 школ, в которых закрыто 76 классов.

В дошкольных образовательных учреждениях за весь период наблюдения с 1 по 27 сентября выявлено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди воспитанников в 12 детских садах.

Приостановлена деятельность Краснозёрского детского сада № 1. С 18 сентября выявлено пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди работников.

Напомним, 26 сентября на дистанционное обучение перевели СибАГС.