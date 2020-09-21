«Сибирь» – «Автомобилист»: время матча, где смотреть трансляцию и котировки букмекеров
Фото пресс-центра ХК "Сибирь"
Новосибирские хоккеисты сыграют с «Автомобилистом» сегодня в 19:30 по местному времени; букмекеры предлагают ставить на уральцев.
«Сибири» сыграет с «Автомобилистом» сегодня, 28 сентября. Команды выйдут на новосибирский лёд в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию встречи проведут «ОТС» и «КХЛ HD».
Сибиряки после десяти матчей занимают седьмую строчку в таблице Восточной конференции. Команда набрала семь очков. В нынешнем сезоне «Снеговики» играют нестабильно: новосибирцы проиграли четыре матча и выиграли всего три.
«Автомобилист» играет куда успешнее. В Восточной конференции команда занимает четвёртое место после девяти игр. 14-ти набранных очков хватает, чтобы навязать конкуренцию «Салавату Юлаеву», «Ак Барсу» и «Авангарду», которые расположились с третьего по первое место соответственно.
В случае победы уральцы смогут продолжить борьбу за первые места в конференции. «Сибири» же удастся укрепиться в середине таблицы.
Букмекеры отдают предпочтение «Автомобилисту». Поставить на него можно с коэффициентом 2.15. Тем временем за «Сибирь» предлагают зарядить с коэффициентом 2.90.
Ранее сообщалось, что форвард «Сибири» Торченюк не сыграет против своей бывшей команды. Нападающего дисквалифицировали на один матч за удар соперника клюшкой.
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