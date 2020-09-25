«Сибирь» обыграла «Автомобилист»
Фото с сайта ХК "Сибирь"
ХК «Сибирь» успешно выступил против уральского «Автомобилиста»; новосибирцы забросили шесть шайб.
Хоккейная «Сибирь» обыграла «Автомобилист» на своей площадке. Матч завершился сегодня вечером, 28 сентября. Хозяева выиграли обыграли гостей со счётом 6:4.
В первом периоде сибиряки заметно уступили гостям, однако вернули инициативу в свои руки в середине встречи.
Шайбы забросили Микаэль Руохомаа, Николай Тимашов, Данил Романцев и Никита Шашков. Также отличился Юрки Йокипакки — на его счету дубль.
Напомним, на прошлой неделе «Сибирь» проиграла «Йокериту».
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