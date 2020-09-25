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Силовики задержали сына экс-губернатора Иркутской области Левченко

сегодня 09:40

Фото из социальных сетей

Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении сына бывшего губернатора Иркутской области; Андрея Левченко подозревают в завышении цены госконтракта.

Сын бывшего губернатора Иркутской области и депутат местного заксобрания Андрей Левченко задержан. Об этом 28 сентября сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Левченко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году Левченко был связан с махинациями при госзакупках. Так, связанный с ним бизнесмен заключил контракт на ремонт лифтов в районах Иркутской области на 500 млн. Выяснилось, что в компании подделывали документы, а контракт был заключён по завышенной цене. Следствие считает, что экс-директор компании Олег Хамалюк замешан в хищении 185 млн рублей.

Позже следы привели к Андрею Левченко. Его роль в махинации пока не уточняется. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске по подозрению в получении взятки задержали начальника отдела мэрии по рекламе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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