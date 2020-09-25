СК просит помощи в раскрытии убийства жены главврача в Искитиме

Фото СК РФ

Следственный комитет обратился за помощью в раскрытии громкого убийства в Искитимском районе; важны записи видеорегистраторов и другая информация.

В производстве следственного отдела по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Убийство, совершённое из корыстных побуждений или по найму, сопряжённое с разбоем».

В ходе предварительного следствия установлено, что днём 27 сентября 2020 года в частном доме по улице Набережный жилмассив, 11 в городе Искитиме обнаружено тело 66-летней хозяйки со следами насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области головы. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что из дома похищены денежные средства.

Следствие СКР обращается ко всем лицам, проживающим либо находившимся в ночное время 27 сентября текущего года в районе места совершения преступления и обративших внимание на подозрительных лиц либо события, которые показались странными или имеющими отношение к преступлению.

«Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия», — говорится в сообщении СК.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершённого преступления и лицах, совершивших преступление, убедительная просьба сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, сегодня стали известны основные версии убийства в Искитиме.