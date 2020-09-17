Стали известны шесть незаменимых витаминов для всех

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Витамины незаменимы для нормального функционирования организма; учёные выделили шесть самых необходимых.

Нехватка шести ключевых витаминов может привести к негативным последствиям, пишет Express.

Витамин А поддерживает иммунитет и способствует остроте зрения. Его можно найти в яйцах, цельном молоке, печени и злаках. Витамины группы B контролируют целый набор функций организма. Нехватка витамина В вызывает анемию, деменцию и депрессию.

Известная всем с детства аскорбиновая кислота, она же – витамин С содержит антиоксиданты, задерживающие старение и борющиеся со свободными радикалами, наносящими вред самым различным функциям организма. Ешьте больше томатов, цитрусов и зелёных овощей.

Витамин D способствует здоровью костей и зубов, улучшает функции мозга, поддерживает сердечно – сосудистую систему.

Долго перечислять все преимущества витамина Е. Нужно употреблять в пищу арахис, авокадо, тыкву и красный перец.

Витамин К борется с раком, сосудистыми звёздочками на теле, утренним недомоганием и играет важную роль в свёртываемости крови. Его много в рыбе, мясе и зелёных листовых овощах.

Напомним, 17 сентября названы важнейшие витамины на осень.