Связь Виссариона с губернатором, убийство жены главврача, свалка в Горном Алтае и OKTOBERFEST в Новосибирске: главные новости 28 сентября – в одном материале

Фотографии с сайта pixabay.com, instagram.com/_anna_savenkova, СКР, службы «АСТ-54», правительства Алтайского края, Российско-Немецкого дома в Новосибирске, «РЕН ТВ», Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; связь Виссариона с губернатором, убийство жены главврача, свалка в Горном Алтае и OKTOBERFEST в Новосибирске.

Первый рабочий день недели оказался насыщенным на сенсационные открытия и яркие события. Главные из них — в нашем обзорном материале.

Замешан губернатор

Губернатора Красноярского края Александра Усса заподозрили в «деловых связях» с Виссарионом. Телеканал «РЕН ТВ» обнародовал фото, на котором глава края запечатлён в компании сектантов.

Известно, что именно виссарионовцы построили Александру Уссу резиденцию в Подмосковье, усадьбу в Балахтинском районе.

Из корыстных побуждений

Следователи назвали несколько вероятных версий убийства жены главврача Искитимской ЦГБ Алексея Кайгородова. Речь может идти как об ограблении, так и о других мотивах убийства.

Новые подробности скандала

У Анны Савенковой, сестры новосибирского блогера Софии Савенковой, нашли рак крови. По словам девушки, она легла в больницу с сотрясением. Анну избил её бывший бойфренд Максим.

Онкофобия: рост заболеваемости раком

На сегодняшний день в Новосибирской области 83 000 человек имеют онкологические заболевания. Чаще всего пациенты сталкиваются с раком кожи, лёгкого и молочной железы, а также колоректальным раком.

Главный онколог региона Вадим Захаров рассказал, почему с каждым годом число пациентов с опухолями увеличивается.

Пневмония у губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован в краевую клиническую больницу. У чиновника нашли двухстороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. О заражении главы региона стало известно ещё 22 сентября.

Землетрясение в Горном Алтае

В ночь на понедельник, 28 сентября, в Республике Алтай произошло землетрясение. Интенсивность составила 3,4 балла. Подземный толчок произошёл в 01:27 по местному времени в 252 километрах от Горно-Алтайска.

«Вот вам и Алтай»

Туристы пожаловались, что недалеко от села Акташ в Республике Алтае образовалось большая свалка. По словам отдыхающих, жуткая вонь и задымление от горящих свалок фиксируется всего в нескольких метрах от федеральной трассы Р-256.

OKTOBERFEST в Новосибирске

Традиционный сезонный немецкий праздник, по духу и стилистике похожий на знаменитый на весь мир баварский фестиваль, пройдёт в Новосибирске в субботу, 3 октября.

Площадки OKTOBERFEST развернутся в просторном дворе НО РНД на Ядринцевской, 68. Сбор гостей назначен на 17:00.