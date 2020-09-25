Сыну экс – губернатора Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение
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СКР определился с обвинением Андрею Левченко; суду предстоит избрать меру пресечения.
Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко обвинён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Обвинение выдвинул Следственный комитет России.
По месту работы и жительства Андрея Левченко проведены обыски, такие же мероприятия осуществлены в отношении его отца, экс-губернатора Иркутской области.
Басманный суд Москвы во вторник, 29 сентября, вынесет решение о мере пресечения.
Дело против Левченко связано с расходованием средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Напомним, 25 сентября новосибирские депутаты утвердили уникальный принцип избрания руководителей комитетов заксобрания.
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