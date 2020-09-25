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Сыну экс – губернатора Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение

вчера 23:37

Фото из открытых источников

СКР определился с обвинением Андрею Левченко; суду предстоит избрать меру пресечения.

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко обвинён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Обвинение выдвинул Следственный комитет России.

По месту работы и жительства Андрея Левченко проведены обыски, такие же мероприятия осуществлены в отношении его отца, экс-губернатора Иркутской области.

Басманный суд Москвы во вторник, 29 сентября, вынесет решение о мере пресечения.

Дело против Левченко связано с расходованием средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Напомним, 25 сентября новосибирские депутаты утвердили уникальный принцип избрания руководителей комитетов заксобрания.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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