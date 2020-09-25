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Три юных музыканта из Карасука вошли в состав симфонического оркестра Башмета

сегодня 18:06

Фото pixabay.com и правительства НСО

В состав юношеского симфонического оркестра вошли школьники из Новосибирской области; все они учатся музыке в Карасуке.

По результатам национального отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством народного артиста России Юрия Башмета включены учащиеся Детской школы искусств № 1 Карасукского района Новосибирской области.

Виктор Ткаченко (тромбон) попал в основной состав. Ещё два человека — Денис Белоущенко (тромбон) и Тимофей Пунько (труба) — в состав стажёрской группы.

Отборочные прослушивания во Всероссийский юношеский симфонический оркестр проходят один раз в два года. В прослушиваниях принимают участие студенты ведущих музыкальных вузов и ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ в возрасте от 10 лет до 21 года.

Напомним, новосибирские исполнители не смогли попасть на детское Евровидение.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
Карасук
оркестр

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