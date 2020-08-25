Туристы пожаловалась на горы мусора недалеко от гейзерного озера в Горном Алтае

Фото и видео службы "АСТ-54"

Возле одной из главных достопримечательностей в Горном Алтае образовались стихийные свалки; коровы пасутся прямо на кучах мусора.

Отдыхающие пожаловались, что недалеко от села Акташ в Республике Алтае образовалось большая свалка. Об этом сообщила служба АСТ-54.

«Жалуемся на вонь и задымление от горящих свалок? А вот вам Алтай. В нескольких метрах от федеральной трассы Р-256. На выезде из посёлка Акташ. В паре километров от знаменитого гейзерного озера, которое постоянно посещают туристы. Ужасающая картина открылась возле горящей свалки. Коровы паслись прямо на ней. Неужели и до заповедных мест добралась грязная натура человека?», — написал очевидец.

Растущий поток туристов несёт с собой проблемы с уборкой и переработкой мусора. В будущем в регионе планируют реализовать пилотный проект по внедрению комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, однако сейчас вопрос свалок ещё не решён.

На роликах, который опубликовал очевидец, видно, что свалки тлеют, от них идёт дым, а прямо на куче мусора пасётся корова.

Напомним, прокуратура открыла дела из-за пожаров на мусорном полигоне в Новосибирске.