Убийство жены главврача в Искитиме: основные версии

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В Новосибирской области накануне жестоко расправились с супругой главврача Искитимской ЦГБ; следствие отрабатывает все возможные версии трагедии.

Следователи отрабатывают все вероятные версии убийства жены главврача Искитимской ЦГБ Алексея Кайгородова. Об этом Сиб.фм 28 сентября сообщил собеседник в региональном управлении МВД. Речь может идти как об ограблении, так и о других мотивах убийства. О задержанных или подозреваемых собеседник не сообщил.

Ранее Сиб.фм писал, что накануне ночью в Искитиме нашли тело женщины 1964 года рождения. Она находилась в квартире, а на её теле обнаружили следы насильственной смерти.

Позже стало известно, что жертвой стала супруга главного врача городской больницы Искитима. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершённого из корыстных побуждений — местные СМИ пишут, что из дома пропал сейф с оружием. Также рассматривается версия о найме.

Напомним, ранее сотрудники Искитимской ЦГБ пожаловались на условия труда.