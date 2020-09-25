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Лента новостей

Учёные рассказали о влиянии замужества на фигуру женщины

сегодня 09:56

Фото pixabay.com

Женитьба благотворно влияет на фигуры супругов, считают учёные; после свадьбы многие пары начитают питаться правильно и в связи с этим худеть.

Учёные развеяли расхожее мнение о том, что после свадьбы люди теряют форму и набирают лишний вес. Эксперты понаблюдали за 150 парами и пришли к выводу, что женитьба, наоборот, позволяла им похудеть. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

«Большинство из тех, кто похудел после бракосочетания, оставался стройным и спустя восемь лет. При этом те, кто имел подтянутую фигуру до свадьбы, не терял форму и после неё. А вот у полных и одиноких так и сохранился лишний вес», — говорится в исследовании.

По мнению учёных, женитьба провоцирует людей к здоровому образу жизни. При этом в желании правильно питаться и заниматься спортом важна поддержка партнёра.

Напомним, ранее учёные назвали неожиданную причину лишнего веса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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