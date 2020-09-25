UFC 253. Бой Адесанья и Коста: видео

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Адесанья одержал двадцатую победу; зрители увидели настоящее кровавое избиение.

В рамках бойцовского турнира UFC 253 в минувшие выходные главный бой прошел между Исраэлем Адесаньей и Паулу Коста.

Исход поединка решился во втором раунде. Бразилец нанес более 20 лоу-киков. Бой ожидался конкурентным, но зрители фактически увидели кровавое избиение Косты. «Охотник за головами», как иногда называют Косту, не доставил Адесанье никаких проблем. Более того, поднимаясь с поверженного бразильца, Исраэль показал жест, который можно расценивать как неприличный.

Теперь у Адесаньи 20-0 в ММА, 9-0 в UFC и четыре победы в титульных поединках. Он на пути к великим.



